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Царьград

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Полянский: армия России освободила почти всю Курскую область

Полянский: армия России освободила почти всю Курскую область

После попытки в августе прошлого года террористического вторжения в Курскую область украинских боевиков, Вооружённые силы России на данное время освободили почти всю территорию региона.

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