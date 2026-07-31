«После Киево-Печерской пришли за Почаевом. Зеленский открывает новый фронт войны с православием»

Под угрозой захвата ПЦУ оказалась Свято-Успенская Почаевская лавра в Тернопольской области – древняя православная святыня и второй по величине храмовый и монастырский комплекс на Украине после Киево-Печерской Лавры.
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