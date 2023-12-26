Святенко и Жуков вошли в состав оргкомитета по проведению Года семьи

Кабмин распорядился организовать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав, в него вошли в том числе вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
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