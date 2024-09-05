Бразилия переживает рекордную засуху

Бразилия столкнулась с засухой, аналогов которой еще не было в истории метеорологических наблюдений. В 244 городах южноамериканской страны влажность воздуха находится на уровне показателей пустыни Сахара, а где-то даже не дотягивает и до него.
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