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Бразилия переживает рекордную засуху

Бразилия переживает рекордную засуху

Бразилия столкнулась с засухой, аналогов которой еще не было в истории метеорологических наблюдений. В 244 городах южноамериканской страны влажность воздуха находится на уровне показателей пустыни Сахара, а где-то даже не дотягивает и до него.

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