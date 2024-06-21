Депутат Нилов предложил освободить ставших сиротами от долгов при наследовании имущества

Тех, кто осиротел после смерти родителей, стоит освободить от долгов при наследовании. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил RT.
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