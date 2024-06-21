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Депутат Нилов предложил освободить ставших сиротами от долгов при наследовании имущества

Депутат Нилов предложил освободить ставших сиротами от долгов при наследовании имущества

Тех, кто осиротел после смерти родителей, стоит освободить от долгов при наследовании. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил RT.

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