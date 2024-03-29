В Смоленске отреставрируют стелы

МБУ "Зеленстрой" займется этим уже на следующей неделе, сообщили в мэрии. Как отметил глава Смоленска Александр Новиков, состояние стел важно для столь значимого и памятного для всех смолян места, как сквер Памяти героев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии