Замглавы МИД Панкин: Запад пытается препятствовать морским перевозкам нефти из России

России пытались помешать перевозить нефть по морю. Для этого западные страны воспользовались своим монопольным положением на финансовом и страховом рынках и ввели ограничения, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
России пытались помешать перевозить нефть по морю. Для этого западные страны воспользовались своим монопольным положением на финансовом и страховом рынках и ввели ограничения, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
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