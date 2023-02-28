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Замглавы МИД Панкин: Запад пытается препятствовать морским перевозкам нефти из России

Замглавы МИД Панкин: Запад пытается препятствовать морским перевозкам нефти из России

России пытались помешать перевозить нефть по морю. Для этого западные страны воспользовались своим монопольным положением на финансовом и страховом рынках и ввели ограничения, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

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