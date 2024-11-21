Как сообщает официальный портал аукционного дома Sotheby's, 20 ноября на аукционе в Нью-Йорке "Now & Contemporary Auction" был продан "объект современного искусства" в виде банана, приклеенного к стене серым скотчем .
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