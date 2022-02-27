Телеканал "КРЫМ 24"

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В Крым приехали более 200 семей-беженцев из ЛНР и ДНР

В Крым прибыло уже 214 семей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил корреспонденту «Крым 24» председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) Владимир Баучкин.

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