22,11,24 Великая Новосёлка - Раздольное Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака ВСУ бронетехникой в направлении позиций ВС РФ южнее Раздольного.
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22,11,24 Великая Новосёлка - Раздольное Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака ВСУ бронетехникой в направлении позиций ВС РФ южнее Раздольного.
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