Лунные посадочные аппараты Blue Origin (слева) и SpaceX (справа) / © Blue Origin / SpaceX Недавно исполняющий обязанности руководителя программы NASA по созданию пилотируемых посадочных систем (Human Landing System, HLS) Стив Крич представил графики разработки обоих аппаратов.
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