176 500 км с бюджетной иномаркой: что сломалось и как починили

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6 Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 176 500 км C наступлением холодов появился сильный гул из моторного отсека Кобальта.