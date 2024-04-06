За рулем
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За рулем

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176 500 км с бюджетной иномаркой: что сломалось и как починили

176 500 км с бюджетной иномаркой: что сломалось и как починили

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6 Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 176 500 км C наступлением холодов появился сильный гул из моторного отсека Кобальта.

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