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«Шинник» Евсеева вернулся в Олимп-ФНЛ, «Металлург» вылетел

«Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче Олимп-ФНЛ-2. За 4 тура до финиша ярославский клуб под руководством главного тренера Вадима Евсеева досрочно стал победителем группы 2а и завоевал путевку в Олимп-ФНЛ, где выступал в прошлом сезоне.

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