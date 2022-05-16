«Шинник» Евсеева вернулся в Олимп-ФНЛ, «Металлург» вылетел

«Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо» (1:1) в матче Олимп-ФНЛ-2. За 4 тура до финиша ярославский клуб под руководством главного тренера Вадима Евсеева досрочно стал победителем группы 2а и завоевал путевку в Олимп-ФНЛ, где выступал в прошлом сезоне.