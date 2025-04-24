Россия пасхальным перемирием создала Трампу политическое алиби

Россия пасхальным перемирием в зоне СВО создала президенту США Дональду Трампу политическое алиби. Теперь глава Белого дома может показать союзникам, что Украина всерьез не настроена завершать конфликт, и Вашингтону нет смысла участвовать в переговорах.