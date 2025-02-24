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“Дарят то, что люди попросят”, – Елена Новикова ответила на заявление Волочковой, что отец должен подарить дочери на свадьбу квартиру

“Дарят то, что люди попросят”, – Елена Новикова ответила на заявление Волочковой, что отец должен подарить дочери на свадьбу квартиру

19-летняя Ариадна готовится к свадьбе с Никитой, которая состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Основные заботы по организации торжества легли на плечи Анастасии Волочковой, бывшей примы-балета Большого театра.

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