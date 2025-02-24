“Дарят то, что люди попросят”, – Елена Новикова ответила на заявление Волочковой, что отец должен подарить дочери на свадьбу квартиру

19-летняя Ариадна готовится к свадьбе с Никитой, которая состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге. Основные заботы по организации торжества легли на плечи Анастасии Волочковой, бывшей примы-балета Большого театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии