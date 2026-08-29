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Пятый канал

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Путин раскрыл способ прожить дольше

Путин раскрыл способ прожить дольше

Люди, занимающиеся творчеством, могут жить дольше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с профессорско-преподавательским составом Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

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