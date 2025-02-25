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За рулем

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  • Павел Пермикин
    Никогда не был в Икее. Так же и с бмв и тойотой. Собственно и наплевать на них.Наши люди больше ...
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Водители рассказали, как у них появился первый автомобиль

Водители рассказали, как у них появился первый автомобиль

53% россиян приобрели свой первый автомобиль на собственные сбережения, для 14% опрошенных машина стала подарком от близких, а 13% воспользовались потребительским кредитом, показывают данные исследования, проведенного «Росгосстрахом» и «Автокодом».

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