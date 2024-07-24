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Второго аниматора смертельного квеста задержали в Дагестане

В Дагестане задержали второго аниматора квеста, во время прохождения которого погибли две девушки. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном Следственном комитете.

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