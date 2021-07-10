Топ-30 самых обсуждаемых законов весенней сессии

Индексация соцвыплат и пенсий, новые возможности использования маткапитала, льготы для инвалидов, запреты для экстремистов и ограничения для иностранных НКО, штрафы для пьяных водителей, нововведения для дачников, учёт домашних животных и мониторинг бездомных — эти и многие другие значимые актуальные темы были в центре внимания завершившейся весенней сессии парламента, богатой на резонансные законодательные инициативы… Подводя итоги сессии, мы проанализировали самые читаемые материалы о законодательных инициативах этого периода, и в результате пятый год подряд представляем традиционный рейтинг из 30 законодательных тем, составленный не редакцией, не политиками или политологами, а на основе интересов нашей аудитории.