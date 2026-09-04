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Zeekr 7X 2027 модельного года выйдет в Китае с новой батареей Golden Brick

Zeekr 7X 2027 модельного года выйдет в Китае с новой батареей Golden Brick

Обновленный электрический кроссовер Zeekr 7X 2027 модельного года получит тяговую батарею емкостью 85 кВтч на китайском рынке, сообщили представители бренда.

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