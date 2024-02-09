35 шикарных вещей, которые люди посчитали хламом и выставили на улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке набирает популярность новый способ раздачи ненужных вещей. Вместо того, чтобы вывозить надоевшую мебель и предметы обихода на свалку, жители «Большого Яблока» выставляют их на улицу перед домом — и каждый желающий может забрать то, что понравилось.