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Мы соседи по планете

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35 шикарных вещей, которые люди посчитали хламом и выставили на улицы Нью-Йорка

35 шикарных вещей, которые люди посчитали хламом и выставили на улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке набирает популярность новый способ раздачи ненужных вещей. Вместо того, чтобы вывозить надоевшую мебель и предметы обихода на свалку, жители «Большого Яблока» выставляют их на улицу перед домом — и каждый желающий может забрать то, что понравилось.

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