Коммуникации в пострадавшем доме в Перми восстановили 7 сентября

В Перми 7 сентября восстановили коммуникации в доме, поврежденном ударом БПЛА. Глава Кировского района Михаил Борисов сообщил, что водоснабжение и электроснабжение работают, второй подъезд полностью отремонтирован, в первом проводятся работы.
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