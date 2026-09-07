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Царьград

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Коммуникации в пострадавшем доме в Перми восстановили 7 сентября

Коммуникации в пострадавшем доме в Перми восстановили 7 сентября

В Перми 7 сентября восстановили коммуникации в доме, поврежденном ударом БПЛА. Глава Кировского района Михаил Борисов сообщил, что водоснабжение и электроснабжение работают, второй подъезд полностью отремонтирован, в первом проводятся работы.

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