Сурово. Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО

Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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