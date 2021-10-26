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Сурово. Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО

Сурово. Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО

Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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