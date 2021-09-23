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Евро, гривны и рубли: Житель Украины попытался вывезти незаконно из Крыма незадекларированную валюту

Евро, гривны и рубли: Житель Украины попытался вывезти незаконно из Крыма незадекларированную валюту

Через пункт пропуска «Армянск» житель Украины попытался вывезти из Крыма незадекларированную валюту. 21,5 тысяч евро, 4 тысячи гривен и 7 тысяч рублей мужчина держал в своей сумке в салоне автомобиля.

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