УЕФА и КОНМЕБОЛ согласовали проведение матча сборных России и Парагвая

Генеральный секретарь Парагвайской футбольной ассоциации Луис Канонникофф заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) согласовали проведение товарищеского матча со сборной России.
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