Сейчас Трамп набирает обороты обещаний. То два гендера только оставить (точно агент Кремля и проповедник традиционных ценностей), то из Всемирной организации здравоохранения выйти, то налоги снизить, Канаду присоединить и Панамский канал оттяпать.
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