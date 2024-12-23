Сейчас Трамп набирает обороты обещаний. То два гендера только оставить (точно агент Кремля и проповедник традиционных ценностей), то из Всемирной организации здравоохранения выйти, то налоги снизить, Канаду присоединить и Панамский канал оттяпать.