«Игра в кальмара» возвращается. Второй сезон выйдет уже 26 декабря

Netflix также подтвердил, что третий сезон «Игра в кальмара» выйдет в 2025 году.Хван Дон Хек, режиссер и сценарист культового сериала «Игра в кальмара», представил долгожданный трейлер второго сезона, анонсировав дату премьеры — 26 декабря.