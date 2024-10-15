Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки в ДНР

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав и командиров 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.

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