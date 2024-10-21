Менеджемент "Европлана" планирует предложить СД выплатить дивиденды за 9 месяцев

Менеджмент “Европлана” видит возможности и планирует предложить совету директоров принять решение рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года около 6 млрд рублей.
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