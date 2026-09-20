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Toyota готовит водородный Hilux к ралли Дакар 2027 года в Саудовской Аравии

Toyota готовит водородный Hilux к ралли Дакар 2027 года в Саудовской Аравии

Toyota Gazoo Racing раскрыла прототип внедорожника Toyota DKR GR FC Hilux — первого в истории автомобиля от крупного мирового производителя, который выйдет на старт ралли Дакар с силовой установкой на водородных топливных ячейках.

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