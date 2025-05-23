Фигуристка Загитова об увеличении губ: каждый сам выбирает, как выглядеть

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой "БеС комментариев" ответила на вопрос про увеличение губы и призвала дать ей спокойно жить.
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