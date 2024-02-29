Дубай (ATP). 1/4 финала. Рублев встретится с Кордой, Медведев – с Давидовичем-Фокина, Бублик сыграет с Лехечкой

Даниил Медведев встретится с Алехандро Давидовичем-Фокина. Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 26 февраля – 2 марта 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 941 785 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Александр Бублик (Казахстан) Иржи Лехечка (Чехия) Дата проведения 29 февраля, 13.
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