Вера в Бога и любовь к дочери Армении превратили колясочника из Мценска в настоящего бойца

Многим хорошо известно произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В повести рассказывается о судьбе лётчика-истребителя Алексея Маресьева, который, лишившись обеих ступней, вернулся в строй.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии