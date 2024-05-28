Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Ульмасов
    Валить тварей надо давно, на удобрения отправлять мразейБОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...
  • Елена Бреслова
    а у погранцов что, автоматы игрушечные?!⁉️ поперли без спроса огонь по ногам, не помогло - на поражение! на фиг эти б...БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ТА...
  • Leonid PlиGin
    Фуфло без имён и фамилий!Тимур и его come on

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Как-то странно выглядит наша реакция на многочисленные призывы Зеленского создать бесполетную зону над территорией западной Украины, участие ПВО стран НАТО в защите западных территорий от российских ракет, введения ограниченного контингента иностранных войск в виде инструкторов на Украину и прочее.

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