Маму и детей актрисы Анастасии Заворотнюк сняли на прощании с актрисой в Москве

Анастасия Заворотнюк. Фото: dzen.ruСегодня в Покровском монастыре состоится церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, которая скончалась 30 мая в возрасте 53 лет после длительной борьбы с глиобластомой – одним из самых агрессивных типов опухолей головного мозга.