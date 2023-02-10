ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказались столица региона и расположенный неподалёку от неё город Макеевка.
Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказались столица региона и расположенный неподалёку от неё город Макеевка.
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