Общественная служба новостей

1 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказались столица региона и расположенный неподалёку от неё город Макеевка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх