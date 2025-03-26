В зоне СВО погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева

Фото: Социальные сети Анны Прокофьевой В Белогородкой области, куда пыталась проникнуть украинская армия, при выполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.
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