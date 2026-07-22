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Царьград

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Ялтинский медцентр сообщил об увеличении числа пострадавших до 7

Ялтинский медцентр сообщил об увеличении числа пострадавших до 7

В Ялте после атаки украинского дрона на многоэтажный дом число госпитализированных выросло до семи. Три человека в тяжелом состоянии.

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