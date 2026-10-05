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Аргументы недели

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Свыше 122 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Свыше 122 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

С 28 сентября по 4 октября в Петербурге собрали свыше 122 тонн опасных отходов. Основной объем составили автомобильные покрышки, также на утилизацию направили технику, аккумуляторы, лампы, бытовую химию и другие материалы.

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