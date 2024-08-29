Экс-сотрудник Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор проинформировал о том, что Российская Федерация приблизилась к завершению бушующего на территории Украины противостояния и не планирует делать украинское правительство частью этого процесса.