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Макгрегор: Режим Зеленского будет устранен после атаки ВСУ на Курскую область

Макгрегор: Режим Зеленского будет устранен после атаки ВСУ на Курскую область

Экс-сотрудник Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор проинформировал о том, что Российская Федерация приблизилась к завершению бушующего на территории Украины противостояния и не планирует делать украинское правительство частью этого процесса.

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