ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгород. Как сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале, враг вечером 27 июля ударил по одному из предприятий, в результате погиб мирный житель.
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