Школьник из Алексеевского бесплатно отдохнул во всероссийском детском центре

Одиннадцатилетний Глеб Соломатин из Алексеевского района недавно вернулся из центра «Орлёнок». Туда он попал благодаря своей волонтёрской работе, участию в городских субботниках и успехам в спорте: мальчик занимается баскетболом.
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