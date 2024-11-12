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Всё о разводах

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Женщины, которые едят

Женщины, которые едят

«Женщины хотят и колбасу, и рыбу, и всевозможные кисломолочные продукты.Губа не треснет? Это ж разориться можно» Из мужских возмущений на анонимном форуме «У некоторых женщин есть прикол такой, притворяться вечно накрашенной, причесанной, счастливой, не голодной, травоядной.

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