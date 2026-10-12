Импорт новых легковых авто в РФ вырос на 25 %: итоги 9 месяцев 2026 года

Импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос на четверть: ключевые итоги 9 месяцев 2026 года. По данным агентства «АВТОСТАТ» (на основе сведений АО «ППК»), за первые 9 месяцев 2026 года в Россию было ввезено 301 тыс.