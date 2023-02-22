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Безсонов: ВСУ нанесли удар по ДНР новыми экспериментальными ракетами

Бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ использовали для удара по территории ДНР новые экспериментальный ракеты большего радиуса действия.

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