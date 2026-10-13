В Ярославле представили выставку к 150-летию основателя Частной оперы Сергея Зимина

Бахрушинский театральный музей представил в Ярославском музее-заповеднике выставку «Эффект Оперы Зимина», приуроченную к 150-летию со дня рождения Сергея Зимина, основателя частного оперного театра, ставшего одним из самых ярких культурных явлений Москвы начала XX века.
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