Российский вингер Юрий Завезен стал игроком «Атырау»

26-летний российский вингер Юрий Завезен перешел в «Атырау». Воспитанник «Кубани» играл также за «Ротор» и «Чертаново».
