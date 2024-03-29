Пластиковые карты лояльности могут исчезнуть из оборота

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ, цель которой — снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду.
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