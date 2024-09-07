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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко о защите игроков в КХЛ: «Департаменту лиги это сделать не трудно, а практически невозможно. Он обречен на работу по туалетной бумаге и жалобам»

– В КХЛ нет профсоюза, но есть много нареканий в адрес Департамента по взаимодействию с игроками, у которого пока не получается защитить их права.

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