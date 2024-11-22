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  • Silver Kont
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The Independent: «На солдат ВСУ, сидящих в окопах под Курахово, смотреть больно. Завтра их уже не будет»

The Independent: «На солдат ВСУ, сидящих в окопах под Курахово, смотреть больно. Завтра их уже не будет»

  Падение города на берегу водохранилища вызовет «эффект домино» по всему фронту западнее от Донецка Украинский конфликт вернулся в состояние 2022 года, когда Российская армия стремительно продвигалась вперед.

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